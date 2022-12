Eros Ramazzotti | “Lei è stata l’amore della mia vita” Imbarazzo a “Domenica in”

(Di domenica 18 dicembre 2022), ospite di Mara Venier aIn, ha sorpreso il pubblico con una dedica speciale a una sua storica ex. “Lei èil grande amoremia”, ha confessato l’artista romano. La destinataria di questo dolcissimo messaggio è Michelle Hunziker, per la quale il 59enne sembra nutrire ancora un forte sentimento e una grandissima stima. Di Marica Pellegrinelli, invece, nessun cenno. Durante il programma di Rai1,infatti non ha mai nominato la sua seconda moglie, nonostante Zia Mara abbia mostrato le immagini del loro matrimonio e dei loro due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Da parte di, intento a guardare il video, nessun commento, solo silenzio. E in studio è calato il gelo. La dedica di ...

