Attilio Romina lasciato e cacciato di casa dalla compagna | ma Mimma accusa Signorini | “Hai stravolto tutto”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, ancheè stato chiamato di nuovo al centro per parlare del suo rapporto con, dopo quello che era successo con Sarah. Lanon ha preso bene gli atteggiamenti del giornalista con la collega Altobello L'articolo proviene da KontroKultura.

DiLei

La compagna di, piuttosto ferita e amareggiata dalla situazione, non avrebbe alcuna voglia ... I messaggi della compagna diRomita 'Amavoe avevo piena fiducia in lui' , ha ...... CameloZampa), Alessandro Dutto (ore 11.00, "Kamilù ha i piedi buoni", Araba Fenice) e... Parteciperanno in tal sensoPanero con il tradizionale appuntamento "Nati per leggere" (ore 10.00)... Chi è Mimma Fusco, la compagna del giornalista Attilio Romita Mimma Fusco interviene in diretta e accusa Alfonso Signorini: Attilio Romita chiede scusa, caos al Grande Fratello Vip, cosa è successo.Dopo le accuse di Mimma sui social, arriva nella diretta del GF VIP la dura replica di Signorini Come facevano giustamente notare i telespettatori del GF VIP sui social, Attilio Romita fino a un meset ...