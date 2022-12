Il Post

della squadra Mobile, nell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo,riusciti a identificarli attraverso il fermo immagini di una telecamera di ...del commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D'Oro e nelle ...state contestate, inoltre, 52 violazioni del Codice della Strada con contestuale rimozione ... 7 poliziotti sono stati uccisi in un attentato nel nord dell’Iraq Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via Mariano Stabile a Palermo. Un automobilista li ha colpiti perché i due vigilii gli avevano fatto notare che non poteva parcheggiare in z ...L'incidente è avvenuto ieri sera alle 22,30 all'incrocio tra via Salboro e via Ponchio a Padova. All'interno del mezzo cinque persone. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale con il prezi ...