Volley | Mondiale per Club femminile | Conegliano vola in finale | Minas dominato 3-0

(Di sabato 17 dicembre 2022) La cronaca di Prosecco Doc Imoco-Gerdau3-0 (25-12, 25-17, 25-21), prima semidelper2022 di. Nessun problema per le “Pantere” di coach Santarelli, che tornano ine attendono ora in quel di Antalya la vincente della seconda semiche vedrà il derby turco tra le campionesse in carica del Vakifbank ed Eczacibasi. Assolutamente convincente la prova di, guidata da Gray ed Haak: per entrambe sono 15 i punti realizzati a fine partita. TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE ...

La Gazzetta dello Sport

Ci sono le brasiliane del Gerdau Minas tra l'Imoco Conegliano e la finalissima deldiper club. Dopo il bel successo sull'Eczacibasi nel girone eliminatorio, le Pantere affrontano Thaisa e compagne nella prima semifinale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in ...Domani le pantere saranno di nuovo in campo per la giornata conclusiva di questo. Infatti è prevista per dom enica 18 alle ore 11 la finale per il 3°/4° posto, mentre la finalissima è in ... Mondiale per Club, Conegliano evita Egonu Volley femminile, semifinale Mondiale per Club 2022: la cronaca di Conegliano-Minas 3-0, le Pantere non falliscono ...La diretta live di Conegliano-Minas, semifinali del Mondiale per Club 2022 di volley femminile: aggiornamenti e punteggio live ...