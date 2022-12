Ucraina | Isw | ' probabile aumento attacchi su Kiev | ma non spezzeranno motivazione'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Èche le forze russe intensifichino i lorosuper alimentare il malcontento pubblico nella capitale, ma è imche questimissilistici spezzino la volontà dell', ha affermato l'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW). "Il 16 dicembre - rilevano gli analisti Usa - le forze russe hanno condotto la loro nona campagna missilistica su larga scala contro le infrastrutture energetiche critiche dell'e hanno lanciato uno dei più grandimissilistici su. Glirussi continuano a rappresentare una minaccia significativa per i civili ucraini, ma non aumentano la loro capacità di condurre operazioni offensive ...

Adnkronos

... sia da scudo ai difensori, ma l'osserva che trovandosi tutti questi dispositivi in campo aperto sono target ideali dell'artiglieria. Inoltre, le linee difensive a un certo punto ...... tuttavia perappare innegabile che 'il ritiro russo dall'oblast di Kiev e dall'settentrionale nell'aprile 2022 ha probabilmente rovinato i piani di Putin desideroso di dichiarare la ... Ucraina, strategia Russia e ruolo Bielorussia: lo scenario Trincee, fortini, trappole per carri armati, selve di piramidi di cemento (i cosiddetti “denti di dragone”). Un intricato reticolo di fortificazioni e di scavi attraversa i ...La Russia potrebbe lanciare una massiccia offensiva in Ucraina all'inizio dell'anno prossimo: sono le previsioni degli 007 di Kiev, in linea con quelle del think tank statunitense Institute for the St ...