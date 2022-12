Shevchenko | il ritorno spaventoso in Ucraina | «Un drone russo esploso vicino a me | perché dobbiamo combattere ancora»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’ex attaccante di Milan e Chelsea Andriyè di recente tornato dall’, dove si è recato per incontrare il Presidente Zelensky e sostenere il Paese invaso dalla Russia. In un’intervista esclusiva a Sky Sport, ha raccontato la sua esperienza e i momenti di paura vissuti. Che includono un incontro ravvicinato con un missile. Mentre di trovava a Kiev, infatti, undell’esercito del Cremlino avrebbe colpito la città. L’ex stella delle Serie A ha spiegato che in quel momento si trovava a «circa 2 km dall’attacco». «La sensazione (dall’esplosione) è stata molto forte – ha proseguito -. Uno dei generatori elettrici centrali (è stato colpito), come tutti sappiamo i russi stanno cercando di colpire l’infrastruttura critica». Dalle sue parole trapela turbamento ma non sorpresa: «Quando mi trasferisco in una zona di guerra ...