Rinasce la tratta storica Noto-Pachino | tutte le tappe del percorso turistico

(Di sabato 17 dicembre 2022)la, conosciuta anche come la “Ferrovia del vino”: sabato 17 dicembre nella stazione ferrovia di, Fondazione Fs e Rete ferroviaria italiana presentano gli interventi finalizzati alla riapertura per usi turistici dellalinea dismessa nel 1986. Oltre alla presentazione, anche la possibilità di percorrere, a bordo di una coppia di automotrici in livrea, i primi chilometri del tragitto. La ferrovia segue un tracciato che parte da, capitale del barocco, e punta verso il mare all'altezza delle stazioni diMarina eBagni. Allontanandosi dalla costa, la linea entra nell'area archeologica dell'antica città greca di Eloro e della Villa ...

il Resto del Carlino

Come al solito, non sidi una classifica di merito, ma più un modo per offrire alcuni spunti ... Mike Perkins e Mike Spicer " Panini Comic/DC Comics Il mito della "Cosa della Palude"...Sidel terzo prodotto a marchio DE. C. O. di Ferrara e arriva dopo la certificazione del ... FerraraImmagini scaricabili: Viabilità e nuovi semafori Così rinasce la zona Sud Investiti 20 milioni per riqualificare l’immobile al LibertàEcco come la struttura diventerà la nuova sede del Cnr ...Progetto avveniristico per consentire la manutenzione delle navicelle delle pale eoliche e la produzione di elettrolizzatori. L’impianto sarà alimentato con pannelli fotovoltaici ...