Rampage 16 12 2022 La fine della guerra tra BCC e JAS

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Dallas e siamo pronti ad assistere al match tra Jon Moxley e Sammy Guevara, scontro che molto probabilmente chiuderà in modo definitivo latra BCC e JAS. Il main eventserata sarà lo scontro tra Dustin Rhodes ed i Best Friends al completo e la fazione composta da Kip Sabian, Trent Seven, The Butcher & The Blade. Jon Moxley vs. Sammy Guevara (4,3 / 5) Settimana scorsa Moxley ci aveva regalato un match straordinario contro Takeshita, quest’oggi l’ex AEW World Champion si è ripetuto contro Guevara. Il match in questione è stata una vera e propria mattanza, il tutto ha raggiunto tinte splatter nel momento in cui Guevara ha letteralmente strappato a morsi l’orecchino del ...