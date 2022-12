QatarGate “vicenda scandalosa” e “scenario devastante” | ma la lotta alla corruzione è la grande assente nei programmi di Pd e centrodestra

Sky Tg24

Il Partito Democratico conferma di essere parte lesa in questae agirà conseguentemente in ...alla chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura relative allo scandalo ''...- Perquisizioni a Milano della guardia di finanza: passati al setaccio i conti correnti di Panzeri e di altri indagati. Sospeso dal Pd l'europarlamentare Cozzolino, che si dice estraneo alla, sospettato di aver fatto pressioni sui deputati socialisti per pilotare decisioni a favore del Qatar Meloni: "Qatargate vicenda dai contorni devastanti, serve fermezza" La diffusione delle notizie riguardanti il QatarGate in Italia ha causato una valanga di reazioni di condanna e indignazione. “Vicenda scandalosa, un danno ai nostri ideali” ha commentato Enrico Letta ...La scelta di Enrico Letta di convocare la commissione di Garanzia del partito con la successiva sospensione dell'europarlamentare dem è stato un ...