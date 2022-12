Paltrinieri e 4×50 mista azzurra d' oro ai Mondiali di nuoto

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Gregorioha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili aidiin vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, già vincitore dei 1500, si è imposto con il crono di 7'29?99, stabilendo anche il nuovo record dei campionati. Argento per il norvegese Henrik Christiansen (7'31?48), bronzo per il francese Logan Fontaine (7'33?12). “Sono contento della mia performance, ho fatto davvero tanto quest'anno”, ha detto a caldo SuperGreg, che entra nella storia anche per aver messo in bacheca la prima finale in un Mondiale in vasca corta degli 800 sl. La quinta giornata di finali della rassegna iridata era cominciata con un oro e un record del mondo per l'Ital. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano si aggiudicano infatti il titolo ...