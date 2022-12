 Paltrinieri conquista l' oro mondiale 

Leggi su agi

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Gregorio Paltrinieri bracciata dopo bracciata è sempre più nella storia del nuoto mondiale. SuperGreg dopo l'oro nei 1500 stile libero, si è laureato campione del mondo in vasca corto anche negli 800 stile libero. L'azzurro a Melbourne ha vinto in 7'29"99, nuovo record dei campionati in vasca da 25 metri. Argento al norvegese Henrik Christiansen (7'31"48) e bronzo al francese Logan Fontaine (7'33"12). "E' stata una gara più difficle del previsto e pensavo di fare anche un tempo migliore - ha detto al termine della vittoriosa gara degli 800 stile libero in vasta corta Gregorio Paltrinieri - ho fatto quello che serviva, ho provato a partire forte ma non ce l'ho fatta. Ho fatto più fatica che nei 1.500. Comunque siamo molto forti, non per nulla siamo terzi nel medagliere del mondiale", ha aggiunto. "Mi sono adattato agli avversari e alla gara, tatticamente ho fatto quello che ...