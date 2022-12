Napoli-Villarreal | formazioni | Raspadori sottopunta dietro Osimhen

Sport Fanpage

Non pochi, a pensarci bene, perche mette in palio nulla, se non i ricordi - e sono tanti - che si accavallano sull'uscio del "Maradona". E' una sfida un po' nostalgica e un po' ...Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il, con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 ... Amichevole Napoli-Villarreal oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni 20:30 - Napoli e Villarreal fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. 19:43 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Villarreal, terza amichevole ...LIVE – Torna in campo il Napoli al Maradona, nell’amichevole con il Villareal degli ex Albiol e Reina. 20:25: Riflettori di nuovo accesi allo stadio Maradona!!! Circa 20mila spettatori presenti NAPOLI ...