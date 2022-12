Marocco | Regragui | 'Siamo fra le prime 4 al mondo Proveremo a tornare ancora più forti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Walid, CT del, ha parlato ai microfoni della FIFA dopo la sconfitta per 2-1 contro la Croazia nella finale per il terzo/quarto...

Tuttosport

Il Ct del, Walid, ha parlato ai microfoni di TF1 dopo la sconfitta contro la Croazia nella finale valida per il terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022 . Ecco le sue parole: 'Volevamo vincere ...Ilnon esce comunque sconfitto perché, a detta di tutti gli addetti ai lavori, ha giocato una competizione mondiale in modo eccellente. La nazionale allenata dal ctperò ha fatto ... Regragui: "Marocco terzo per l'Africa. Croazia Penso ancora alla Francia e al Var" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il Ct del Marocco, Walid Regragui, ha parlato ai microfoni di TF1 dopo la sconfitta contro la Croazia nella finale valida per il terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022.