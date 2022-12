La Francia e la grande paura del virus | mezza difesa è fuori uso

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilha messo in ginocchio la. Ufficialmente non è il Covid ma le conseguenze sono simili. Ormai è difficile dissimulare. L’Equipe parla apertamente di squadra immersa di nuovo in problemi di salute che pensavamo fossero stati superati. Questo gruppo si sta avvicinando al match più importante della loro carriera vivendo con lo spettro delsu di loro. Da lunedì e dalle assenze di Upamecano e Rabiot, una sindrome virale – che non è ufficialmente Covid – si è diffusa nel gruppo. Prosegue il quotidiano sportivo francese: se Upamecano e Rabiot, assenti in semifinale, hanno ripreso ad allenarsi, le condizioni di Coman non sono migliorate, e ora sono stati colpiti anche Varane e Konaté (ossia la coppia centrale difensiva della semifinale, ndr). Non si sa se i due riescano a recuperare per domenica alle 16 (orario d’inizio ...