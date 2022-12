(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilva incoldi. I sottomarini gialli riescono a mettere sotto la squadra di Spalletti sia nel punteggio (3-2) sia nella conduzione della partita visto che gli azzurri ambiscono al controllo della partita, aborrono il gioco in ripartenza. È un’amichevole, ovviamente. Il, che è tornato al Maradona, ha fatto fatica a dispiegare il proprio gioco. Forse anche a causa dell’assetto tattico, con Ndombele e Lobotka in mediana, dietro a Kvara Raspadori e Elmas linea a tre alle spalle di Osimhen. Raspadori ha giocato sottopunta e praticamente non l’ha vista mai. Perché a centrocampo ilè sempre stato in, ha pagato l’uomo in meno e la capacità di palleggio degli spagnoli che sono un’ottima ...

IlNapolista

... attorno alle ore 21,00, in una abitazione di via Calata Capodichino a. 'Siamo ormai al ... Gli operatori, una volta entrati in casa, hanno individuato e, non senza, disarmato e ...È proprio nei momenti di, infatti, che l'amministratore, in qualità i buon padre di ... del soprano Olga De Maio e del tenore Lucio Lupoli, tutti del Teatro San Carlo di( venerdì 6 ... Il Napoli va in difficoltà e perde 3-2 col Villarreal di Setien - ilNapolista