De Laurentiis | «La morte di Sconcerti una vera perdita per il giornalismo italiano»

La Lazio Siamo Noi

Anche Aurelio Desi unisce al commiato generale per ladi Sinisa Mihajlovic, con un messaggio postato su Twitter. Mihajlovic non aveva nascosto in passato le sue simpatie per il ...Un luogo che dopo ladi Diego è divenuto una sorta di tempio, meta di un vero e proprio ... sia di calciatori, allenatori e presidenti, tra cui non potevano mancare Aurelio Dee ... Morte Mihajlovic, De Laurentiis rivela: "Avevo pensato di portarlo a Napoli" Messaggio di cordoglio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a seguito della morte di Sinisa Mihajlovic all'età di 53 anni. Il numero uno dei partenopei lo ricorda ...MORTE MIHAJLOVIC – La scomparsa prematura di Sinisa Mihajlovic a sconvolto tutto il mondo del calcio, ma non solo. In tanti lo hanno salutato e ricordato pubblicamente, tra questi anche il presidente ...