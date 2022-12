Ucraina | missili russi su Kiev | “La capitale senz’acqua” Colpite anche Kharkiv e Kryvyi Rih | black out in diverse regioni del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Diversi raidhanno colpito venerdì mattina la. Sentite almeno tre esplosioni: i razzi sono caduti in più località a ovest del fiume Dnepr, masul distretto di Desna, nell’area nord-orientale, dove si trova un’importante centrale elettrica. Il sindaco Vitali Klitschko riferisce che la città è rimasta senza fornitura idrica: “A causa dei danni all’infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell’erogazione dell’acqua in tutte le zone della”, ha detto. Aggiungendo che i treni della la metropolitana non viaggiano perchè le stazioni servono da rifugio per i cittadini. Allo stesso tempo le autorità statali comunicano che laa ha lanciato “un massiccio attaccostico” su almeno tre importanti centri ...