Sciopero generale | news in diretta | cortei e stop ai trasporti | per ora pochi disagi LIVE

Loè uno strumento importantissimo e sacrosanto, ma bisogna fare attenzione a non trasformarlo in un rito fine a sé stesso. Un strumento che in questo momento è inopportuno non solo perché ...Per oggi, venerdì 16 dicembre, è stato infatti dichiarato unoin tutta la Toscana per protestare 'contro una manovra del Governo socialmente iniqua, che penalizza il mondo del ...L'agitazione indetta da Cgil e Uil contro la manovra del governo sta avendo ripercussioni sul trasporto pubblico in Lombardia ...“Oggi scendiamo in piazza per dire No a una legge di bilancio ingiusta, se non irricevibile”. Sono queste le parole di Fabio Seggiani, segretario generale della Cgil per la provincia di Siena, che sta ...