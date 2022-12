Sci alpino | infortunio per Sofia Goggia a St Moritz “Mi sono rotta una mano” Cosa è successo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Miuna”. Con queste paroleha spaventato tutto il parterre di Sankt(Svizzera) e gli appassionati in generale che seguivano in tv la discesa valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023. Sulla pista denominata “Corviglia”, la fuoriclasse bergamasca ha chiuso al secondo posto (provvisorio) la sua prova alle spalle di Elena Curtoni, ma il lato agonistico è passato subito in secondo piano. La medaglia d’oro di PyeongChang 2018, appena tagliato il traguardo a soli 29 centesimi dalla compagna di squadra, ha iniziato a gesticolare in maniera inconsueta con la suasinistra, sfilandosi subito il guanto e chiamando a sé allenatori e staff. Poi, quando la telecamera si è avvicinata alla nostra ...

'Ho rotto una mano, ho rotto una mano'. Sofia Goggia lo dice al traguardo della discesa di St. Moritz, valevole per la Coppa del Modno di2022/2023. La bergamasca è seconda, dietro alla connazionale Elena Curtoni, ma nel corso della discesa ha sbattuto la mano sinistra su uno dei paletti facendolo cadere giù.