Qatar 2022 | polacco Marciniak arbitra la finale Argentina-Francia**

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Doha, 16 dic. (Adnkronos) - L'arbitroSzymonè stato nominato l'arbitro delladella Coppa del Mondo Fifa di Qatarche andrà in scena domenica trae Francia al Lusail Stadium., 41 anni, è arbitro Fifa dal 2011. La partita di domenica sarà la sua terza in Qatar, dopo averto la vittoria per 2-1 della Francia sulla Danimarca nella fase a gironi e la sfida degli ottavi ditrae Australia. “Essere l'arbitro in unadi Coppa del Mondo è incredibile, ad essere onesti. Sono molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra perché, ovviamente, non è solo Szymon, è una grande squadra. Lavoriamo da ...

La Gazzetta dello Sport

Al Sea Life Aquarium di Bangkok, Folk e Jazz hanno chiaramente fatto capire chi sarà tra Messi e Mbappè ad alzare al cielo il prestigioso trofeo nel deserto del...Ecco come stanno le coseL'Inter si prepara a riprendere la stagione dopo lo stop forzato per lasciare spazio al Mondiale in, ma con tutta l'intenzione di fare la voce grossa in Serie A come sul ... Mondiali: scelti i telecronisti Rai per Argentina-Francia e Croazia-Marocco Il Qatargate è al centro della puntata del 16 dicembre di Agorà, talk show del mattino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Tra gli ...La circolazione stradale è stata interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiari ...