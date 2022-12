LIVE Roma-St Pölten 5-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | quinta rete giallorossa con Glionna

ForzaRoma.info

ALBUFEIRA (Portogallo) - Prima amichevole del mini ritiro portoghese per la Roma, che alle 20 affronta gli spagnoli del Cadice allo Stadio Municipal di Albufeira. I giallorossi di Mourinho, che stanno preparando la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, sfidano il Cadice. Il 23enne trequartista della Roma e della nazionale italiana sta tornando a far parlare di sé in questi giorni. Ma non per quello che succede in campo, bensì per le voci di mercato sul suo conto. Dopo i 12 giorni di riposo concessi da Mourinho e i primi giorni di ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma ha raggiunto Albufeira.