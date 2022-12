Lalas contro Messi | 'Il vero GOAT è Maradona' VIDEO

Corriere dello Sport

Le bordate di Cr7il Manchester United lo hanno rilanciato, e ormai è ovunque. Il Telegraph ... prendendo in giro Alexi, l'ex difensore centrale degli Stati Uniti, sulla sua ...Sbagliò perlomeno tre calci di rigore nella stessa partitala Colombia persa per 3 - 0. Dall'... da Blissett passando per, Scirea, Re Cecconi e così via. Prossimamente ci sarà anche la ... Lalas: Conosco i Friedkin, faranno grande la Roma L'ex difensore statunitense del Padova, Alexi Lalas dice la sua sul confronto tra gli argentini Messi e Maradona: "Diego è il vero GOAT".Pena Dall’America, Alexi Lalas, ex difensore del Padova ... Per esempio, la “dancinha” per il gol di Vinicius, il primo nel 4-1 di lunedì contro la Corea del Sud, aveva come base musicale virtuale “o ...