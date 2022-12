GTWC Europe | Valentino Rossi ancora in pista nel 2023

OA Sport

Non conosciamo al momento chi accompagnerà Rossi nell'anno prossimo all'interno del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. Maxime Martin ha svolto con il nostro connazionale dei test al Paul Ricard, l'ultimo di cui abbiamo delle immagini. WRT dovrebbe correre con il 'Dottore' la prossima 24H di ...Come tradizionalmente accade ogni anno, ci sono diversi scambi di sedile in occasione dell'ultima tappa della Formula 2 ad Abu Dhabi . Juan Manuel Correa ritorna nella serie cadetta con Van Amersfoort ... GTWC Europe, BMW entusiasta per la presenza di Valentino Rossi Rossi to team up with Martin, Farfus as WRT names driver lineups for BMW switch… Team WRT has announced that Valentino Rossi will make his Liqui-Moly Bathurst 12 Hour debut with the team in February, ...Madonna di Campiglio ospiterà la presentazione del team Ducati sia MotoGP che Superbike, per la prima volta insieme, dal 22 al 24 gennaio. L'annuncio è stato dato in occasione dell'evento 'Campioni in ...