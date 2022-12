Funerale Nicoletta Golisano | il sindaco di Civitavecchia | Pervasi da commozione e incredulità

Fanpage.it

Meloni assente per ildi un'amica a Civitavecchia . Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle ...perche' si rechera' a Civitavecchia per partecipare ai funerali della sua amica...... Giorgia Meloni , non potrà prendere parte alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri perché alle 15 alla cattedrale di Civitavecchia parteciperà aldell'amica... Giorgia Meloni partecipa al funerale di Nicoletta, l'amica tra le vittime ... Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.La premier è arrivata a Civitavecchia per l'ultimo saluto alla commercialista 50enne, uccisa da Claudio Campiti domenica scorsa nella sanguinosa sparatoria di Roma ...