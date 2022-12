Francesca Barra scrive ad Ambra e a sua figlia Jolanda | “Il più bell’esempio che mostrerò alle mie figlie”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra tanti post con cuiha sempre denunciato offese, cattiverie, aggressioni di ogni tipo, oggi ha pianto vedendo il video diRenga. LadiAngiolini e Francesco Renga è l’esempio che tutti i ragazzi dovrebbero avere mentre di altro il web è pieno. Ha pianto, perché oggi emoziona la ricchezza di contenuti e non perché non ci siano altri ragazzi comeRenga ma perché trovare il coraggio di rispondere come ha fatto lei non è da tutti. Ed è per questo e per i contenuti che ladie Renga deve diventare l’esempio ed è ciò che farà: “Te lo dico da madre, tu sei il più ...