Tiscali Notizie

È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss - ministero della Salute sul- 19 . Il tasso di occupazione in terapia intensivaal 3,2 per cento (rilevazione giornaliera ......che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss - ministero della Salute sul- 19. Il ... Il tasso di occupazione in terapia intensivaal 3,2% (rilevazione giornaliera ministero ... Covid, l'Rt scende a 0,98. Anche l'incidenza è in calo: 296 ROMA (ITALPRESS) – In calo l’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: 296 ogni 100.000 abitanti (9-15 dicembre) rispetto a ...Una regione è classificata a rischio alto. Emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19 ...