Braun Strowman | “Sono l’ultimo di una morente stirpe di uomini grossi come Andre The Giant e The Undertaker ”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il rilascio didalla WWE dello scorso anno era arrivatoun fulmine a ciel sereno per i fan, sicai tempi era una delle superstar di punta della federazione. È successivamente ritornato in WWE durante questo anno, una cosa che i fan hanno di certo apprezzato.al momento è una delle superstar più imponenti a livello fisico, motivo per il quale viene soprannominato The Monster Among Men. Infatti,crede fermamente di esseredella sua categoria ormaidi atleti. Il “Monster of Monsters” è stato sempre piazzato negli showuna forza inarrestabile date le sue dimensioni fisiche. Molti fan spesso lo hanno comparato ad altre superstar di dimensioni ...

