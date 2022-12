Ultime Notizie – Riforme | La Russa | “Avanti col presidenzialismo | aperti a confronto”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Meloni confida entro la fine di questa legislatura di poter dare al popolo italiano molto più potere su chi ha le sorti del Paese in mano. Sarebbe un errore direall’americana, semialla francese o premierato come diceva Renzi. Siamoalcon tutte le forze politiche. Non ci arrocchiamo su una di queste tre opzioni. Poi personalmente io preferisco il semialla francese“. Così Ignazio Laalla festa dei 10 anni di Fdi. La seconda carica dello Stato rivendica il suo diritto di esprimere posizioni politiche. “Se avessero voluto un presidente con il compito solo di dirigere l’aula potevano mettere un semaforo: io non sono un semaforo, dirigerò l’aula, dando magari un po’ più ragione all’opposizione che alla ...

Sky Tg24

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Dall'Occidente guerra economica contro Mosca". LIVE FourKites, leader nella visibilità sulla supply chain, oggi annuncia una solida crescita globale nel corso del 2022, periodo in cui l'azienda ha applicato con successo la propria visione di una supply ...Lo scrive il Gip di Latina Molfese. Quest'ultima avrebbe avuto un ruolo centrale nella dinamica delittuosa , ma per i Pm tutti e 3 gli amministratori (lei e i 2 figli) rispondono a titolo di concorso ...