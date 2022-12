Soccorritrice salva cavallo che sembrava uno scheletro – grazie per avergli dato una seconda possibilità

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutti noi amanti degli animali sappiamo cosa voglia dire prendersi cura dei nostri amati amici a quattro zampe. Nella buona e nella cattiva sorte. Purtroppo però il mondo è pieno di persone che non trattano gli animali come vorremmo e che, una volta stanchi di loro, li abbandonano. Siamo soliti sentire di cagnolini o mici abbandonati. Quasi raramente si sente parlare di cavalli abbandonati. Questo era il caso di River, un bellissimobianco, quasi dall’aspetto fiabesco che è stato trovato in condizioni drammatiche in un parco, di notte, a Modesto, in California. L’articolo prosegue sotto la foto: Posted by Trotto che Passione on Friday, June 19, 2020 Secondo quanto si riporta, non si sa molto dei proprietari e delle origini del, ma quello che è certo è che questosia stato maltrattato, in base ...