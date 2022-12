Se mi Lasci ti Sposo | la recensione | il film tv con Sara Lazzaro e Alessio Vassallo? Una piacevole visione

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ladi Se miti: untv semplice, caldo e garbato che riflette la normalità contemporanea. Tra affitti da pagare e lavori (im)possibili. Il titolo fa parte della collana di titoli Rai Purché Finisca Bene. Una certa dolcezza e un certo umorismo, in mezzo i tempi che cambiano e i lavori che si (re)inventano, provando a sbarcare il lunario in funzione di una dimensione privata il più possibile soddisfacente. Potrebbe non bastare, e dunque oggi è diventato complicato amare, convivere, lavorare, sposarsi. Addirittura, è complicato anche separarsi. Una storia estremamente solita nel panorama reale, quando le bollette scottano e l'estro personale si scontra inevitabilmente con l'affitto da pagare. Per questo, nella nostradi Se miti ...

Io Donna

Come può fare una coppia di trentenni come tanti, in crisi sentimentale ed economica, a dare una svolta alla loro vita Ruota attorno a questa domanda la trama di Se miti, il secondo episodio inedito della sesta stagione di Purch finisca bene , il ciclo di commedie brillanti di Rai1 che racconta i pregi e i difetti degli italiani alle prese con i ...... interpretato da attori e attrici molto amati dal pubblico: Se miti, di Matteo Oleotto, con Sara Lazzaro, Alessio Vassallo, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini e Marina Massironi. ... "Se mi lasci ti sposo", nel secondo film della serie "Purché finisca bene" amore, truffe e precarietà Come può fare una coppia di trentenni come tanti, in crisi sentimentale ed economica, a dare una svolta alla loro vita Ruota attorno a questa domanda la trama di Se mi lasci ti sposo, il secondo epis ...Se mi lasci ti sposo è il secondo film della sesta stagione di Purché finisca bene, che Rai 1 trasmette oggi (giovedì 15 dicembre) in prima serata.