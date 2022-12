Parigi | folla sugli Champs-Elysées per la Francia | il bilancio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ore 10 - Circa 25.000 persone si sono riunite nel centro della capitale secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine Sono circa 25.000 le persone che si sono riunite ieri sera nel centro diper festeggiare la vittoria dellacontro il Marocco nelle semifinali dei Mondiali di calcio del Qatar. Lo ha riferito la polizia francese dando conto delleattività di sicurezza svolte in occasione della partita: trae il suo hinterland, sono scattati 167 fermi, di cui 145 nel centro della capitale.

Sky Sport

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Le cariche degli agenti aLadi tifosi, con bandiere francesi e marocchine, si è riunita attorno all' Arco di Trionfo e ...sono stati soprattutto i black bloc a creare qualche tafferuglio approfittando della ... dove secondo il quotidiano regionale Le Progres , in piazza Bellecour la polizia ha caricato la... Francia-Marocco: tensione e scontri fra tifosi, morto un ragazzo a Montpellier Per la strage di Nizza la Corte d'assise speciale di Parigi ha condannato a pene fra i 2 e i 18 anni di carcere le 8 persone che erano sotto processo da settembre. L'attentato, avvenuto il 14 luglio 2 ...Il 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais morirono 86 persone, travolte da un camion. Tra loro, la piemontese Carla Gaveglio. L'attentato fu rivendicato dallo Stato Islamico ...