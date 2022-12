Micol Incorvaia si confronta con Edoardo Tavassi | “Cosa vai a dire?”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel giro di poco tempo, la coppia formata daè diventata una tra le più apprezzate dal pubblico del Grande Fratello Vip 7. Durante la notte, però, è accaduto qualche ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La ragazza, sentendosi ferita dal comportamento di lui, è andata su tutte le furie. Successivamente, i due hanno avuto modo dirsi e di parlare della vicenda. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, il chiarimento traed, dopo la festa per il compleanno di Milena Miconi, ha perso il controllo. I vipponi, infatti, ...

Come spesso accade, la notte, nella Casa del GF Vip è portatrice di scontri e liti. Questa volta i protagonisti sono statie Edoardo Tavassi. I due gieffini hanno una simpatia reciproca che negli scorsi giorni li ha portati ad avvicinarsi e anche a dormire insieme. Questa notte però la sorella di Clizia ha ...... sperando di poter creare nuove dinamiche dato che quelle attuali si stanno appiattendo in una sequela di circoli viziosi come lo scontro tra Edoardo Tavassi eche ha portato al ...Scontro nella notte tra Micol e Edoardo, Attilio rivela ad Antonino che Ginevra è fidanzata e l'ex di Dal Moro dice che Tavassi ci ha provato ...Micol Incorvaia dopo una litigata con Edoardo Tavassi si rinchiude in confessionale in preda ad una crisi isterica ...