(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. - Il 60% della produzione biotecnologica mondiale disi concentra in Puglia,di. Un sito di importanza strategica per il Gruppo globale leader in ...

La Svolta

... Presidente ed Amministratore Delegato diHealthcare Italia - e lo conferma non solo questa realtà che ci ospita oggi e che cresce ulteriormente ma anche la nostra diffusa presenza sul ...A Bari sianche sullo sviluppo biotecnologico. Il colosso tedescosposterà il 60 per cento della sua produzione mondiale in Puglia, nello stabilimento a Modugno, con un investimento da 160 milioni ... Ultimo'ora: Merck investe 160 mln nello stabilimento di Modugno-Bari Per i 30 anni di attività del suo polo pugliese, la multinazionale tedesca conferma il piano di potenziamento da 160 milioni, 35 dei quali finanziati da Regione Puglia. Il 60% della produzione biotecn ...Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Il 60% della produzione biotecnologica mondiale di Merck si concentra in Puglia, nello stabilimento di Modugno-Bari. Un sito di importanza strategica per il Gruppo..