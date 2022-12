L’ex dipendente di Twitter faceva la spia per l’Arabia Saudita | la condanna negli Usa | così faceva scoprire i dissidenti

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ahmad Abouammo, un exdi, è statoto a tre anni e mezzo di carcere con l’accusa di averto per conto del. Ad annunciarlo è il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I pubblici ministeri, che hanno supervisionato le relazioni dicon giornalisti e potenti di Medio Oriente e Nord Africa, sostengono che l’uomo ha fatto trapelare informazioni sensibili dai sistemi dell’azienda per aiutare i funzionari sauditi a identificare e localizzare gli utenti didi loro interesse. Li avrebbeesposti a potenziali persecuzioni e pericoli in cambio di quasi 300mila dollari dalle autorità di Riad. In particolare, è emerso che avrebbe ricevuto un orologio da 42mila dollari da un ...