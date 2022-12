L’Agcom | «Stop alle censure in tv su quello che succede negli stadi»

(Di giovedì 15 dicembre 2022)torna il diritto di cronaca. Specialmente per i fatti più rilevanti, che vanno oltre l’interesse della gara. L’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di garantire a emittenti e siti la possibilità di documentare gli avvenimentiimpianti. Superando l’esclusiva di Dazn e Sky. Il presidente delGiacomo Lasorella annuncia la scelta a Repubblica. Spiegando che tutto parte dache è successo il 29 ottobre 2022. Il giorno dell’omicidio di Vittorio Boiocchi. «Quel giorno un leader della tifoseria interista viene ucciso, lontano dalloo, e i supporter nerazzurri abbandonano gli spalti. Alcuni volontariamente, altri – si sospetta – perché costretti con le minacce. Ora, non tutte le emittenti tv e i siti poterono documentare i fatti del Meazza ...

Per questo l'Agcom ha valutato le Linee guida che regolano l'assegnazione dei diritti di messa in onda della Serie A e ha chiarito alla Lega Calcio le nuove regole: "La Lega Calcio, che effettua le riprese"