Kaiju No 8 | pubblicato un misterioso conto alla rovescia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sembra cheNo. 8 sia pronto a svelarsi definitivamente ai fans, in quanto dall’account ufficiale dell’anime è statounche scadrà proprio nelle prossime ore. Probabilmente otterremo presto delle informazioni sul progetto, dpossibile data d’uscita passando per un probabile trailer, oppure novità inerentitrama e al cast. ???????????????? 12?16?(?)??0? ????????? ?????? ????????????????https://t.co/sVyCRT9345#?????#No8 pic.twitter.com/r5X2VoAy1q — ???????? (@No8 O) December 14, 2022 Ad ogni modo vi ricordiamo che l’anime è un adattamento dell’omonimo manga sh?nen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto, serializzato sulla rivista digitale Sh?nen Jump+ ...

MegaNerd

...avventura progettato dal creatore della serie Dragon Quest Yuji Horii e originariamente... Inoltre, Bandai Namco Studios ha registrato nomi e loghi per Endrays , Excycle , Hook &e ...... a cinque anni e qualche mese dal capitolo precedente, vieneSplatoon 3. In Giappone è ... Nuove specie da affrontare e l'introduzione dei Salmonarchi , enormida affrontare a denti ... Kaiju No. 8 - Il manga si prende un'altra (piccola) pausa