Federmeccanica | 3° trimestre ancora critico Piccinali | “Servono misure strutturali”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Bergamo. Sono stati diffusi nella giornata di mercoledì 14 dicembre i risultati della 164ª edizione dell’Indagine congiunturale disull’Industria Metalmeccanica. Dopo un primo semestre 2022 caratterizzato da segnali contrastanti, l’attività produttiva metalmeccanica nel periodo luglio-settembre ha registrato un peggioramento. Sia sulla dinamica produttiva, sia sulle previsioni, pesano gli ulteriori incrementi dei prezzi dell’energia e delle materie prime dovuti al prolungamento del conflitto russo-ucraino e la politica zero-covid adottata dalla Cina che contribuisce a creare sempre maggiori difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali. Nel terzodell’anno in corso, infatti, i volumi di produzione in termini congiunturali hanno evidenziato una sostanziale stabilità (+0,1%), dopo il progresso dell’1,1% osservato nel ...

