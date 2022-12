Censimento | Istat | popolazione giù tra record minimo delle nascite e calo degli stranieri

Sulla dinamica demografica pesano ancora gli effetti diretti e indiretti del Covid - 19. Preoccupa ancora l'invecchiamento, rallentato solo dalla popolazione ...Popolazione in calo e sempre più anziana, decessi in aumento e stranieri in fuga. Nel documento di analisi delpermanente diffuso giovedì 15 dicembre dall', emerge il Covid - 19 , seppur in misura minore rispetto al 2020, ancora incide sensibilmente sul numero di decessi nel nostro Paese. E l'...«La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 (-206.080 persone)». È quanto si legge nel censimento permanente dell’Istat, p ...Cala la popolazione italiana. Lo rivelano i dati Istat sul censimento permanente. La popolazione in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in discesa dello 0,3% rispetto al 2020 (- ...