Caso Soumahoro |   indagata la moglie e sequestrati 600 mila euro alla suocera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGI - Nuovi sviluppi nell'inchiesta legatacooperativa Karibu:Liliane Murekatete,del parlamentare Aboubakar, e sequestro di oltre 600per ladel deputato. Per ladi"mancata vigilanza sulle imposte"di, Liliane Murekatete la procura di Latina contestata la mancata vigilanza su alcune imposte per un importo di 13. La donna questa mattina è stata raggiunta dalle misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche...

