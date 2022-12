Autonomia | Schlein boccia Calderoli in commissione | ' è pericolosa | divide il Paese'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Signor ministro, non mi ha convinta". Ellyhato il progetto didel governo in occasione dell'audizione del ministro delle Regioni Robertodavanti alla primadella Camera sulle linee programmatiche del ministero. "Sa come la penso sull'approccio pericoloso a questa materia, sul tentativo di scavalcare il Parlamento sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione che trattano dei diritti fondamentali delle persone, sull'accesso alla Sanità e alla scuola -ha spiegato la deputata del Pd, candidata alla segreteria del partito-. Vorrei più sensibilità del governo e della maggioranza su questo, specie dopo i segni lasciati da una pandemia che ha aumentato le diseguaglianze sociali e territoriali". La ...

