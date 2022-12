Auto | Motus - E | al 2030 possibile saldo positivo occupati

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Abbiamo fatto in modo che si creasse un database - insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia - di più di 2400 imprese per cambiare l'approccio degli studi fatti sinora. Abbiamo scoperto che l'...

È quanto dichiara Francesco Naso, Segretario generale di- E, l'associazione degli stakeholder del settore automotive ed energia, a margine della presentazione del "Rapporto sulle ...'È evidente che per rilanciare l'industria italiana dell'occorra puntare subito sulle ... commenta Massimo Nordio, presidente di- E e vice presidente della filiale italiana del gruppo ...Roma, 15 dic. (askanews) - 'Abbiamo fatto in modo che si creasse un database - insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia - di più di 2400 ...Per raggiungere tale obiettivo entro il 2030 urgono però politiche attive per la formazione e la riconversione del comparto ...