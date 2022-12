LIVE Sci alpino | Prima prova discesa St Moritz in DIRETTA | Sofia Goggia studia una pista complicata

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladellalibera di St., valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. E’ il primo test su unae che ha visto brillare le azzurre nelle ultime stagioni. A St.non si corre unadi Coppa del Mondo dal 2016 (successo di Mirjam Puchner), mentre nelle ultime stagioni si sono disputati solo superG. Due vittorie cone Federica Brignone, un secondo posto sempre per la bergamasca e la valdostana, oltre a quello di Elena Curtoni della passata stagione. Grandissima attesa per ...

Moritz, valevoli per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 dialpino. Le gare saranno trasmesse in ... Discover+, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport.13.30: Il francese Nils Allegre ha vinto la prima prova della discesa della Val Gardena. Secondo Mattia Casse (+0.05) e terzo uno straordinario Federico Simoni (+0.41). 25° Christof Innerhofer, 27° ...Ha preso il via da Selva la ventesima stagione dell'iniziativa, che tra gare di slalom e prove di guida sulla neve coinvolge i clienti del marchio ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PROVA DI DISCESA 13.32: Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 13.30: Il francese Nils Allegre ha vinto la prima prova della d ...