LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×50 mista mista azzurra in finale! Attesa per Pilato e Martinenghi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN1.24: Al via la prima delle due serie lente degli 800 stile donne 1.23: A sorpresa niente finale per l’Australia. Vanno in finale Usa, Germania, Gbr, Olanda, Giappone, Italia, Cina e Canada 1.21: ITALIA INL’Olanda si aggiudica l’ultima batteria con 1’38?59 davanti al Giappone con 1’38?64, terzo il Canada con 1’39?01. Italia in finale con il sesto tempo 1.17: Quasi certa la qualificazione dell’Italia alla finale perchè gli azzurri chiudono terzi la terza batteria vinta dalla Germania in 1’37?90, seconda la Gbr con 1’3u8?46, Italia terza con 1’38?91. Italia al momento con il quarto tempo totale quando manca l’ultima batteria 1.16: Italia con margine su Germania e Gbr a ...