L’Italia è diventata una superpotenza del nuoto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A Melbourne, Australia, è estate ma le temperature in questo periodo sono stranamente rigide: nella giornata di ieri, la prima dei Campionati del Mondo in vasca da 25 metri, la massima si aggirava intorno ai 16 gradi e il cielo ventoso era coperto da nuvole scure. L’impianto che ospita la manifestazione, il Melbourne Sports and Aquatic Centre, è all’aperto ed il freddo ha costretto gli atleti a coprirsi con ingombranti piumini fino a pochi attimi prima di salire sul blocchetto per la partenza della propria gara, risultando a volte un fattore determinante per le prestazioni. In Italia è quasi mezzogiorno, le 22 locali, quando Gregorio Paltrinieri si presenta ai microfoni della Rai dopo aver vinto l’oro nei 1500 stile libero, il secondo della sua carriera ai Mondiali in vasca corta (dopo Doha 2014), il primo di questa spedizione azzurra in terra australiana. Dopo aver commentato la sua ...