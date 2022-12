L’ex Napoli a sorpresa | “Ho rifiutato Juve | Milan e Inter”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Come ben sappiamo, la rivalità tra le big della Serie A è altissima e puntualmente viene infuocata dalle dinamiche legate al calciomercato. Infatti, anche negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse trattative che hanno visto un calciatore trasferirsi in una squadra rivale, ad esempio nel caso di Gonzalo Higuain. Ora, è statocapitano delMarek Hamsik a svelare alcuni retroscena legati a quando ancora faceva parte della squadra partenopea. parole hamsik retroscena Le parole di Marek Hamsik Il centrocampista slovacco, infatti, in un’vista a Dazn, ha parlato dell’esse che alcune big di Serie A avevano dimostrato nei suoi confronti. Si tratta di; queste le parole di Hamsik: “La prima è stato il ...