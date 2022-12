Il grande strappo con la Cina nel libro di Andrew Small

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Molti che un tempo erano assai entusiasti dell’arrivo della Repubblica Popolare sulla scena globale ora discutono su come le altre grandi potenze possano collaborare al meglio per impedire agli elementi più dannosi del Partito di prevalere. La promessa di unanon totalitaria e non aggressiva si è infranta contro la leadership di Xi Jinping. Di questo tratta il“The Rupture. China and the Global Race for the Future” (Hurst) di, senior transatlantic fellow del programma Asia presso il German Marshall Fund of the United States. Qui si riporta una parte della introduzione. Il messaggio che ho ricevuto sul cellulare è stato abbastanza scioccante. Era la fine di gennaio del 2020 e il Covid-19 stava colpendo duramente la. La nota del mio amico cinese sembrava inizialmente ...