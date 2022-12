Elena Arvigo nei panni di Annie Ernaux | “Recitare è un dare forma al proprio desiderio”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Con l’attricealla scoperta (o riscoperta) di, la scrittrice francese premio Nobel per la Letteratura 2022.è diventata un culto per chiunque ami la scrittura. Con il successo del film “La scelta di Anne – L’Événement”, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia 2020, il libro “L’evento” da cui è tratto è tornato molto in auge. Uscito in Francia nel 2010, racconta l’esperienza di una ragazza che cerca disperatamente di abortire in un mondo che non le riconosce questo diritto, portando alla luce una ferita collettiva. Ne “La donna gelata” riavvolge i ricordi dell’educazione sentimentale e sessuale di una donna dalla provincia francese degli anni Quaranta. Ne “Il ragazzo” compone una miniatura perfetta descrivendo l’impeto e lo scandalo di una ...