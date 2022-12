Caso Juventus | ecco perché sono state respinte le accuse dei pm

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Svelato il motivo per cui il gip ha deciso di respingere lepresentate dai pm. Tutti i dettagli sulla vicenda I pm della Procura di Torinostati costretti a fare un passo indietro in merito alle richieste di misure cautelari nei confronti dellae degli ex dirigenti bianconeri. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le dimissioni dell’intero Cda hanno fatto saltare tutto in quanto non esiste più il rischio di reiterazione dei reati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Wired Italia

Domani tocca alla BCE prendere la decisione sui tassi di interesse e anche in questole ... Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Luve +4,11%,+3,24%, El. En +2,40% e Illimity Bank +1,66%. ...... che ladifficilmnente gli offrirà per il prolungamento di contratto. Non è unche si parli del possibile arrivo di un centrocampista importante nel Calciomercato estivo. Piace Sergej ... Juventus, il caso degli nft falsi "Ancora un mese e si torna a giocare in casa. Anzi, A casa. Se per Juve-Udinese, la prima partita del 2023 il 7 gennaio, è in corso la vendita libera dei biglietti, e stessa cosa dicesi per Juve-Monza ...Anno nuovo vecchie abitudini per la Juventus che si appresta a iniziare il 2023 proprio come aveva chiuso il 2022: con parecchi problemi a livello di infermeria. L’ultimo in ordine di ...