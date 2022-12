Berlusconi sulle critiche per la battuta | “Li compiango per il poco umorismo”

Poco convincente, poi, il tentativo di giustificarsi dello stesso: "Cosa bisogna ... Infine, nel 2019, durante una iniziativa elettorale a Torino, un'altra barzelletta, sempredonne,......pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione "di almeno 8 mila euro"... chiarendo che questo è quanto richiesto da Silvio. Il ministro dell'Economia Giancarlo ...Attraverso i propri social, il presidente del Monza Silvio Berlusconi si è voluto difendere dopo le critiche ricevute per la frase pronunciata durante la festa natalizia del club ...Non poteva che indignarsi Laura Boldrini per la battuta di Silvio Berlusconi che parlando a una cena per gli auguri di Natale al Monza calcio, ha promesso "un pullman di… Leggi ...