Argentina | Messi | “Dopo l’Arabia Saudita abbiamo giocato ogni partita come se fosse una finale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il fuoriclasse dell’, Lionella grande vittoria nella semidei Mondiali di Qatar 2022 contro la Croazia, ha parlato del cammino in crescendo dell’Albiceleste: “Nonostante il ko all’esordio coneravamo fiduciosi, conosciamo la forza del gruppo eseuna. È stato molto faticoso, ma siamo riusciti ad arrivare in. Sono molto felice,tutti gli argentini. Quello cheottenuto non è stato facile: non ci aspettavamo di iniziare così il cammino, è stata dura ma ci ha reso più forti”. SportFace.